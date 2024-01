Egy ismert színművésznő oldalán pózolt.

Fotó: Trenka Attila / Index

Kiszel Tünde számára különleges évnek számított a tavalyi, hiszen saját szemével láthatta lánya, Hunyadi Donatella diplomakoncertjét, majd aztán a fantasztikus produkcióit is a Dancing with the Starsban. Lánya összes fellépését a helyszínen izgulta végig a naptárdíva, aki mérhetetlenül büszke a gyermekére. Most Kiszel Tünde egy régre nyúló ismeretségéről posztolt az Instagramon, Esztergályos Cecília színművésznőt köszöntötte fel a 81. születésnapja alkalmából.

Ma ünnepli 81. születésnapját Esztergályos Cecília, színművésznő! Megtiszteltetés volt, hogy együtt játszhattunk a Ruttkai Éva Színházban! Boldog vagyok, hogy vendégem voltál a televízióban a műsoromban! Isten éltessen sokáig! Jó egészséget, és még nagyon sok sikert kívánok!

– írta jókívánságait a naptárdíva a közös fotók mellé.