Megérkeztek az első közös képek a párról.

Továbbra is tart Sophie Turner és új kedvese kapcsolata, sőt, a jelek szerint boldogabbak, mint valaha!

A színésznő szeptemberben jelentette be, hogy elválik férjétől, egyúttal két kislánya édesapjától, Joe Jonastól, és alig két hónappal később már napvilágot is láttak az első fotók róla, amint újdonsült lovagját csókolja Párizsban. A Trónok harca sztárja egy brit arisztokratába, Peregrine "Perry" Pearsonba szeretett bele, s bár azt pontosan nem tudni, mióta lehetnek együtt a fiatalok, Turner friss Instagram bejegyzése szerint románcuk szintet lépett, már a közösségi oldalakon is felvállalják szerelmüket.

A sorozatsztár egy síparadicsomból jelentkezett be követőihez, fotóválogatásában pedig többször is feltűnik kedvese – bár a nyakig beöltözött alakokat látva sokat segített Pearson beazonosításában Turner taggelése is.