Lelkesen készülnek a májusi nagykoncertjükre.

Korda György és Balázs Klári idén májusban ad nagykoncertet Korda 85 elnevezéssel a karrierjük csúcspontját jelentő Papp László Sport Arénában. A házaspár Borsnak elárulta, hogy egy időre elvonulnak a nyilvánosság elől, és az eddigiekhez képes jóval kevesebb bulit vállaltak el, hogy szellemileg és testileg is a legjobb formájukat tudják hozni a nagy napon. Mint kiderült, annyira komolyan veszik a felkészülést, hogy énektanárhoz is járnak ez idő alatt.

– magyarázta a lapnak Korda, aki hozzátette: a hangjukra edzenek, de annak érdekében, hogy minden tökéletes legyen, fizikailag is átalakul.

Diétába kezdtem, a májusi koncertre szeretnék 5 kilótól megszabadulni. Klárikának erre nincs szüksége, ő ugyanolyan gyönyörű most is, mint amikor megismertem. Igyekszem az édességgel csínján bánni, kerülöm a sok szénhidrátot. Emellett sokat alszunk, és hát nem örülök neki, de kevesebbet is kártyázom. Sajnos ahhoz a játékhoz sokat kell ülni...