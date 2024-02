A jelek szerint megirigyelte ezt az inspirációt Billie Eilish is, aki a hétfői Grammy-gálán egy igazán retró szerelésben, az 1965-ben bemutatott Poodle Parade Barbie kinézetét lekoppintva lépett a Crypto.com Arena színpadjára, hogy előadja a filmhez írt egyik betétdalát.

A megvalósítás valóban hibátlanra sikeredett, a 22 éves énekesnő szinte a legapróbb részletig hozta a műanyagbaba szettjét – ez akár jó ómenként is szolgálhatott számára, hiszen produkciója után a What Was I Made For? két szobrocskát is nyert.