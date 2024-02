Az énekes már megválogatja, milyen tévéműsorokban vesz részt.

Molnár Ferenc Caramel az előadói munkássága mellett szókimondóságáról és az őszinteségéről is híres. A napokban például kifejtette véleményét a hazai popszakmáról és az új zenei generációról, aminek komoly visszhangja volt a sajtóban. A 42 éves Megasztár-győztes a legtöbb hírességgel ellentétben nem szereti a magánéletét kiteregetni, és a celebműsorok megkerülhetetlen figurája sem lett. Most a Glamour magazin podcastjában egyebek mellett arról is beszélt, hogyan válogatja meg, milyen felkérésekre mond igent.

Elsősorban azt tartom szem előtt, hogy hol hogyan érzem magam. Általában elkezdem kényelmetlenül érezni magam, ha semmiről hahotázunk másfél órán keresztül, és úgy csinálunk, mintha történne valami. Az olyan helyzetekben is kényelmetlenül érzem magam, ha azt próbálják elhitetni velem, hogy az én életem érdekes, az én magánéletem érdekel valakit.

– idézi a story.hu az énekest, aki szerint ez egy bevett módszer a bulvárban és a televíziózásban: „elhitetik veled, hogy te nem csak egy szereplő vagy egy évadban, hanem te egy nagyon érdekes ember vagy, és neked minden egyes mondatod egy aranyköpés. (...) Én ennek soha nem dőltem be”.

Caramel azt is megjegyezte, hogy ma a showműsorokban szereplő romák szinte kivétel nélkül ugyanolyanok, ami szerinte egyáltalán nem segíti elő az előítéletek ledöntését. Mint mondta, különböző szórakoztatóműsorokban szinte hozni kell a kötelező roma klisét.

„Azaz én a romatársadalom egy rétege számára nem lehetek igazi cigány a kicsit szofisztikáltabb zeném miatt. A többségi társadalom egy részének szemében nem lehetek igazi magyar. És a média legnagyobb részében sem lehetek jó szereplő, mert nem vagyok jó cigány a tévében.

Ha beül egy talk showba öt ember, akik közül egy roma, néha azt érzem, hogy kötelező neki ezt a sztereotip roma szerepet hozni. Nem gondolom, hogy ez nagyon kártékony vagy rossz irányba vinné a társadalmat, csak szívesen látnék egy másfajta romakaraktert is a képernyőn

– fogalmazott az előadó.