Szerinte ennyiszer bőven elég tisztálkodni, és nem véletlenül mondja ezt.

Már több mint 8,6 milliós megtekintésnél jár az a videó a TikTokon, amelyben egy édesanya őszintén mesél arról, milyen szokásokat vezetett be ő és családja életébe azért, hogy mindennapjaik jól szervezettek legyenek. Az amerikai Utah államban élő Sharon Johnson a másfél perces videóban többek között azt is megemlíti, hogy hat gyereke hetente csak kétszer fürdenek. Ezzel a kijelentéssel több TikTok-felhasználónál is kiverte a biztosítékot.

Fürdésre és a zuhanyzásra vasárnap és szerdán kerül sor, ha esetleg közben is van rá igény, akkor nyilván lehet, de egyébként heti két alkalom bőven elég

– hangzik el Johnsontól a futótűzként terjedő videóban, mely alatt többen közölték vele, mennyire nem higiénikus ez.

A tartalomgyártó anyuka, akinek csemetéi 4 és 13 év közöttiek, az okot is elárulta.

Hihetetlenül száraz éghajlaton élünk, és minden gyerekemnek nagyon érzékeny a bőre. Ha mindennap zuhanyoznának, nem tenne jót nekik. A testápoló nem segít, de ha szükségük van arra, hogy többször fürödjenek, természetesen megengedjük nekik, hogy felfrissüljenek. Nem mondtam nekik, hogy nem szabad többször tisztálkodniuk, és nem csak szerdánként és vasárnaponként engedem nekik, de azokon a napokon muszáj

– jelentette ki a nő.

