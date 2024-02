Több panasza van, de nem adja fel.

Fotó: YouTube

Az utolsó csepp energiáját is pilisi háza mihamarabbi felépítésére fordítja Pásztor Anna, még akkor is, ha a sok stressznek az egészsége látja kárát.Az Anna and the Barbies énekesnője legalábbis úgy érzi, az idegei már rámentek az építkezésre, hiszen folyton nem várt problémákba ütköznek, melyek miatt több tünetet is tapasztal magán. Ezekről kendőzetlen őszinteséggel vall a munkálatokat megörökítő vlogsorozatában.

A YouTube-ra a minap került fel a hetedik epizód, melyben az énekesnő nem hallgatja el, milyen negatív hozadékai is lehetnek annak, ha valaki saját ház építésébe kezd. Mint azt a videó leírásában olvasható: „Elképesztő kegyelmi időszak ez a mostani”, amiért a kétgyermekes édesanya nagyon hálás, de kiderül az is, hogy már az ablakok és redőnyök felé haladnak az építkezés kanyargó országútján.

Nagyon szívesen elmondom, hogy nálam milyen idegi tünetek vannak: kimerültség, fáradtság, elkezdett beállni a csuklyás izmom olyan szinten, hogy az agyam nem kap oxigénnel dús vért

– vette sorra az énekesnő, aki szerint fontos, hogy a stresszt valamilyen formában levezesse.

Ez egy olyan helyzet, ahol folyamatosan újabb és újabb problémákat dob fel a gép, és egyszer csak azt veszed észre, hogy egy házat viszel a hátadon, és ennek testi tünetei lesznek. Vannak, akik ebbe beleőrülnek, tönkremegy a kapcsolatuk vagy a családjuk, vagy a saját idegrendszerük

– magyarázta, majd jó tanácsként hozzátette:

„Tekintsd az egészet egy hihetetlen játéknak, ne tűzz ki elérhetetlen célokat, engedd el az időt, már benne vagy, és lesz házad. Hogy egy év múlva, két év múlva? Mindegy. De lesz!.”

Az énekesnő az egyik ilyen videóban árulta el, hogy az építkezés alatt is albérletben él, amelyet 60 ezer forintért bérel . A 30 négyzetméteres ingatlanról videót is mutatott , pontosabban azt, hogy néz ki belülről .

(via Story)