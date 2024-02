Már profi szinten is kipróbálná magát a tévés.

Joshi Bharat hét hónapja lelkiismeretesen hódol új hobbijának, azaz különféle saját sütésű kenyereket és péktermékeket készít otthonában. Ráadásul olyannyira megszerette a sütést, hogy mostanra szinte már otthonosan mozog a különböző nemzetek péktrémékéinek világában. Most a Borsnak azt is elárulta, hogy annak érdekében, hogy még magasabb szinten sajátíthassa el a mesterséget, kész lenne újra iskolapadba ülni.

„Világ életemben hittem abban, hogy a szenvedély irányuljon bármi felé is, üzen nekünk. Azt súgja, hogy dolgunk van valamivel, vagy valakivel. Legyen szó munkáról, hobbiról, vagy akár a társas kapcsolatokról

Esetemben ez a kis hang, ami sugdos a fülembe, azt diktálja, hogy néhány naponta próbáljak ki valami új receptet. Hallgatok rá, és nem tagadom, komoly motivációt ad, hogy látom magamon és a kész kenyereken, kifliken és egyebeken a fejlődést. Persze a szeretteim és barátaim is díjazzák az új és egyébként tényleg nagyon ízletes hóbortomat.

– kezdte a lapnak Joshi Bharat, aki elárulta, már le is mentette egy olyan iskola jelentkezési lapját, amelyik felnőttképzésben tanítja a pékszakma fortélyait.

„Szó sincs arról, hogy unatkoznék, sőt nem is szeretnék pályát módosítani. Nagyon élvezem a rádiózást, ami szintén nagy szenvedéllyel csinálok. Viszont a sütés egy teljesen új színt, ízt és illatot adott az életemhez. Minden érzékemet kielégíti és egyre jobban érdeklődöm a különféle nemzetek saját receptjei iránt.” – ecsetelte a műsorvezető, akit különösen vonz az olasz és a francia vonal, de a magyar irányt is nagyon izgalmasnak tartja, ahogyan az indiai kenyerek is fent vannak a palettáján.

Szinte már látom is magam előtt azt a pici üzletet, ahol hátul a péküzemben magam készítem az aznapi kínálatot. Milyen jó is lenne, ha egy helyen lehetne megvásárolni számos nemzet finomságait!

– jelentette ki.