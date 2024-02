A színész bevallotta, nagy rajongója lett a Jégvarázsnak is.

Feke Pál tudatosan figyel arra, hogy milyen online tartalmak jutnak el kislányához, a Gyenesei Leiláától született Mimihez. Igyekszik a hangsúlyt a szórakoztatás mellett a minőségre fektetni, ám ezek az elvek nem csak az interenetezés során játszanak fontos szerepet nála. Erről most a hot! magazinnak mesélt:

Mindent megteszek azért, hogy valós értékeket és élményeket adjak át a kislányomnak. Szinte mindenhol megfordultunk már, ami klasszikus gyerekprogramnak számít: rendszeresen járunk Mimivel cirkuszba, állatkertbe, színházba, voltunk Halász Judit-koncerten is, de nagyobb musicalt is megnéztünk már együtt. Mivel Szentendrén élünk, amikor csak tehetjük, kimegyünk a szabadba

– idézte a Bors a színészt, aki sokszor szokott rajzfilmeket is nézni lányával, amelyet ő is legalább annyira élvez, mint gyermeke, aki idén nyáron lesz 7 éves.

„A nagy klasszikus meséken már túl vagyunk, ezeket nagyon szeretjük is. (...) A Jégvarázs is teljesen magával ragadott. Azokat a történeteket szeretem, amelyekben érzelem van, ezen keresztül pedig fontos értékeket mutatnak be, és van bennük tanulság, amit gyerekként – és egyébként felnőttként is – be lehet építeni a saját életünkbe.”