Kiderült, mi előzte meg a döntését.

Futótűzként járta be az internetet Machine Gun Kelly friss Instagram-fotója a héten: a rapper feketére varratta felsőteste nagyját, valamint kezeit és hátát is, képéhez írt szövege szerint „csak spirituális okokból”.

Ahogy arról beszámoltunk, követői körében nem kapott túl pozitív fogadtatást az új, extrém tetoválás, többen aggodalmukat fejezték ki MGK mentális állapota miatt. A jelek szerint nem járhattak messze az igazságtól, szerda este ugyanis a zenész egy új, szomorú hangvételű dalt jelentetett meg, amelyben az őt ért sok támadás mellett a tetkó eredetéről is énekel:

Bárcsak ne hallgatnék rájuk, és azt kívánom, hogy ők is megértenek majd egyszer / Ideg-összeroppanáson volt, és kivarrattam az egész testem egy vonal kivételével

– szól a Don't Let Me Go egyik sora, de Kelly aztán megnyugtatott mindenkit, rendben van egyébként, csak stílusváltáson megy át. Hogy ez mennyire igaz, nem tudni, mindenesetre a számot (tetkójával ellentétben) egy emberként üdvözölték rajongói.