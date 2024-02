Meglátszik, milyen keményen edz.

Nem csupán az egészséges étkezésre figyel oda, de a rendszeres testmozgásra is nagy hangsúlyt fektet Zimány Linda, aki a minap az Instagram-oldalán mutatta meg, hogy a sok edzés bizony meghozza a gyümölcsét. A jogászként is ténykedő modell-influenszer hetente több alkalommal is megfordul az edzőteremben, a súlyzós edzéseket pedig pilates órákkal egészíti ki.

Heti 2 súlyzós edzés és heti 2-3 pilates és motiváció. (Na meg amikor odafigyelek a fehérje bevitelre) Alakul a molekula

– írta Zimány a fotóhoz, amely ide kattintva érhető el, és amely alatt nem győzték dicsérni követői.

Egy későbbi, lapozható posztban aztán arról is írt, hogy nem mindent von meg magától. Mint azt korábban megjegyezte, húst nem igazán fogyaszt, halat viszont igen, rengeteg zöldséggel.