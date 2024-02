Idilli felvételek kerültek fel az Instagramra.

Ritkán enged betekintést családja életébe Krausz Gábor, ám a minap kivételt tett: megmutatta, hogyan telt a hétvégéjük gyermekével, Hannaróza Máriával. A séf a friss felvételek tanúsága szerint valósággal fürdik az apaszerepben, négyéves kislánya pedig nem is tágít mellőle.

A Dancing with the Stars magyar változatának első férfi győztese egy erdei üvegházban pihent, ahonnan lenyűgöző látványt nyújtott a Duna panorámája. A fotók szerint a séf kacsázni is tanította kislányát.

A felvételekről a követők a séf párját, Mikes Annát is hiányolták, ám a sasszemű rajongóknak feltűnt, hogy a táncosnő is megosztott pár képet arról a helyszínről, ahonnan Krausz is bejelentkezett, csak ő korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében tette ezt meg.