A táncos eddig óvta magánéletét, de a sztárséfért bevállalta, hogy óriási figyelem legyen rajtuk.

Január óta már nem titok, hogy Krausz Gábor és Mikes Anna egy párt alkotnak. A Dancing with the Stars győztesei nem sokszor mesélnek szerelmükről, a táncosnő azonban most kivételt tett, és a Palikék világa by Manna új adásában magánéletéről is szót ejtett, ami szerinte is „álomszerű, mese habbal”.

„Olyan ember vagyok egyébként, aki a magánéletét nagyon privátan kezeli. Nekem soha nem volt olyan, hogy kiraktam volna az aktuális barátomat, hogy ő a nagy ő, és szelfi, és nem tudom, micsoda. Soha nem szerettem volna a magánéletemmel felhívni magamra a figyelmet. Erre most mi van? Tessék, egy egész ország. A következő volt a kérdés, illetve nem is volt kérdés: szeretem ezt az embert, vagy nem? Igen, szeretem, ez ezzel jár együtt, ennyi. Ő ez a csomag, és óriási figyelem van rajtunk” – idézte a Blikk Mikes szavait, aki már össze is költözött kedvesével, Krausz Gábor pedig mindig vacsorával várja őt haza, elmondása szerint ugyanis ez kedvese szeretetnyelve.

„Együtt élünk, ez nem titok. Tény, hogy most már kevesebbet vagyunk együtt, hiszen neki is itt van egy másik munka, én januártól visszaálltam, kezdődtek az óráim, a tanfolyamok, ez egy egész napos elfoglaltság. Teljesen normális életet élünk. Reggel elmegyünk otthonról, és este találkozunk.”