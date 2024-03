Terhessége végéig szeretne dolgozni a kismama.

Első gyermekével várandós Patai Anna, aki szerdán, két fotó társaságában osztotta meg a gólyahírt rajongóival közösségi oldalain. A Megasztár egykori versenyzője és párja már tavalyi esküvőjükkor is arról beszéltek, fiatal szülők szeretnének lenni, így nem érte váratlanul őket az énekesnő terhessége. Az első három hónapban azonban csak családjuk örülhetett velük.

„Nagyon nehéz volt titokban tartani a boldogságunkat, ugyanis a legszívesebben mindenkinek elújságoltuk volna, hogy gyermekünk születik. Azonban semmiképpen nem akartuk elkiabálni a dolgot, megvártuk, hogy a tizenharmadik hétbe lépjen a várandósságom. Természetesen vannak bennem félelmek, de bízom benne, hogy minden a legnagyobb rendben megy majd” – kezdte a Blikknek az kismama, hozzátéve: mindenképp kórházban szeretné majd megszülni gyermekét, hogy szakemberek kezei közt, biztonságban lehessenek mindketten.

„Emellett nagyon szeretném, ha a férjem is bent lenne velem a szülőszobában, hogy mindketten részesei lehessünk az élménynek. Szerencsére eddig nagyon jól viselem a várandósságot és bízom benne, hogy egészen az utolsó pillanatig tudok majd dolgozni. Hiszen úgy gondolom, hogy a terhességem miatt nem állt meg az élet” – fogalmazott a második trimeszterben lévő énekesnő, aki még nem tudja, fiút vagy lányt hord-e a szíve alatt, így a névválasztás sem volt még téma náluk.

Ugyanis megvan a veszélye, hogy beleszeretünk egy névbe, aztán kiderül, hogy ellenkező nemű lesz a gyerek. Épp ezért még a babaszobát sem kezdtük el dekorálni. Persze, ettől függetlenül sokat beszélgetünk a témáról, és szerencsére hatalmas egyetértés van köztünk: a gyerek körüli feladatokat fele-fele arányban végezzük majd, ám ez soha nem is volt igazán kérdés, hiszen a férjem most is mindenben ott segít nekem, ahol csak tud.