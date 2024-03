A színésznő már nem vállal új szerepeket.

Molnár Piroska Kossuth- és Jászai Mari-díjas művész 78 évesen is folyamatosan játszik, jelenleg nyolc darabban látható. A színművész szakmai elhivatottsága a mai napig példaértékű, és bár gyakran azt gondolhatják róla, hogy kifogyhatatlan energiával rendelkezik, neki is megvannak a fizikai korlátai, amelyekről most a Blikknek őszintén beszélt.

„Nyolc darabban játszom, de nem lesz több, már nem lesz új premierem. Most így gondolom, és abban is biztos vagyok, hogy több filmet sem forgatok” – kezdte a lapnak Molnár Piroska.

A Nemzet Színésze mégis úgy érzi, nem mondhatja azt a rendezőknek, a kollégáknak, a közönségnek, hogy köszöni szépen, de már nem bírja, elfáradt. Pedig bevallása szerint ez az igazság:

Túl vagyok egy térd- és egy szívműtéten, beépített pace­maker segíti az életemet, már nincs hova és miért ugrálnom, bizonyítanom. Azt korábban is mondtam, és ehhez tartom magam most is: bármennyire nehéz már színésznek lennem, miattam darab soha nem maradt és nem is marad el.

– jelentette ki a színésznő, aki arról is mesélt, hogyan telnek mostanság a mindennapjai: