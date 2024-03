Peller Anna is egyetért azzal, hogy ez több, mint ijesztő.

Fotó: RTL

Hallottad, hogy a mai fiatalok már nem Barbie babát kérnek, hanem sminkkollekciót?” – vetette fel a kérdést hétfőn az RTL Reggeli című műsorában Peller Annának Szabados Ágnes, aki egészen megdöbbentőnek tartja, hogy a mostani kislányok között sokan akadnak, akiket nem igazán kötnek le a régi, hagyományos játékok.

Ők Sephora-bébik, Sephora-gyerekek, ami számomra egészen megdöbbentő

– mondta a műsorvezető, könyvesbolt-tulajdonos, utalva az egyik külföldi drogérialáncra.

Hallottam olyat is, barátnőm mesélte, hogy a barátnőjének a tízéves kislánya nézegette magát a tükörben, és fogdosta a hasát, a bőrt, kábé. És akkor kérdezték tőle, hogy mit csinál, és mondta, hogy a hájam...

– magyarázta Szabados, aki úgy véli, ez a jelenség a közösségi médiára vezethető vissza.

Azt látják, hogy rengeteg influenszer sminkeli magát, sminkeket tesztel. Azt mutatja, hogy az az egyetlen, bocsánat, de lehet, hogy amit ki tud tartalomként tenni, az, hogy kisminkeli magát, ami szép, meg jó, meg fontos, meg sok nő imádja a sminket. Csak hát a gyerekek meg azt látják, hogy az a menő, ha sminkeled magad

– fejtette ki a műsorvezetőnő, akivel társa, Peller Anna is egyetértett, bár ő úgy véli, hogy a sminkelés végül is olyan kreatív tevékenység, mint a rajzolás, de meg kell találni ebben is egy arany középutat. Szabados továbbá arról is beszélt, hogy szerinte a sminktermékek egyébként sem biztos, hogy jó hatással vannak a bőrre. Mint mondja, kíváncsi lenne, hogyan festene most az arca, ha sosem használt volna semmilyen sminkterméket.