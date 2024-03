Drukkol a mulatós énekesnek, de azt is tudja, hogy nem lesz egyszerű dolga.

Idén júliusban már szabad lehet Galambos Lajos, melynek kapcsán a Bors Zalatnay Saroltával készített interjút. Az énekesnő volt hazánk első olyan híressége, akit tényleges börtönbüntetésre ítéltek közel húsz évvel ezelőtt. Zalatnay a rácsok mögött töltött éveiről, valamint arról is beszélt, mi várhat a népszerű mulatós zenészre a szabadulása után.

Hibáztam, két év volt a következménye, megbűnhődtem. [...] Tudtam, ezt végig kell csinálni, túl kell élni lelkileg! És túléltem, és újrakezdtem idekint. Nehéz volt, nagyon nehéz, Lajcsinak is az lesz! Amikor a börtön után az első időszakban a fellépésre mész, ott állsz a színpad mögött, és reszket kezed-lábad, hogy mit fognak szólni hozzád, hogy fognak rád reagálni. Az nagyon nehéz, mert a közönség olyan, mint a gyerekek, őszintén úgy odamondanak, hogy csak na...

– fogalmazott az énekesnő, aki szerint Galambosnak lesz annyi lelkiereje, hogy újra talpra álljon, és folytassa a zenélést.

„Neki sok előnye van, ami hátrány is. Ő gazdag, van saját háza, ami előny, de közben pont ezért, mert vagyona van, azt nem igazán szeretik az emberek egy ilyen helyzetben. Miközben könnyebbség, hogy ha nincs fellépése, akkor is van mit ennie, de nehezebb lesz emberek közé mennie. Én szurkolok neki!” – mondta az énekesnő, hozzátéve: a börtönévek nyomot hagytak a lelkében, mivel a mai napig összerezzen, ha meghall egy szirénát vagy kulcscsörgést, vagy valaki hangosabban zárja be az ajtót.