Szerinte nagy ára van, ha csak a trendek miatt varrat magára egy-egy mintát az ember.

Fotó: TV2

A tetoválásokról, pontosabban azok eltüntetéséről beszélgetett Szabó Zsófi szerda reggel egy szakértővel a Mokka stúdiójában. Vendégük volt továbbá Judy is, aki nem is tagadja, van pár olyan minta a testén, amelyet nem kedvel már. Slamovics-Horváth Beáta szerint ez nem egyedi dolog, öt tetoválásból legalább egyet utólag meg szoktak bánni az emberek.

„Hát legfőképp az elsőt. Az elsőt mindig megbánja az ember, nem? 30 évvel ezelőtt jó ötletnek tűnik, egyrészt más trendek szerint még, másrészt más gondolkodásképp működsz, hogy mi az, amit így életed végéig szeretnél hordani… Hát az első nekem nem az” – kezdte a Groovehouse énekesnője, majd el is árulta, melyik mintával van problémája.

„A hasamon van kettő is, konkrétan az egész köldököm körül. Legelején voltak mindenféle virágocskák, és az színes volt. Azt már akkoriban, egy húsz éve nem tartottam trendinek, elfedték egy sötétebbel, de most már azt sem tartom trendinek, nem is érdekel, annyira utálom. De most már alig lehet látni” – mesélte Judy, aki több lézeres tetoválás-eltávolításon is járt már. A folyamatot nem tartotta fájdalmasnak, csak kellemetlennek, de mindenképp időigényes: a bőrszépészeti nagykövet felhívta rá a figyelmet, hogy mintától függően 3-4 alkalommal, legalább 2-2 hónapnyi kihagyással kell ismételni a kezelést.