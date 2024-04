Mindent megbeszél Hannarózával.

Tóth Gabi a minap a Borsnak adott interjút, melyben arról mesélt, hogyan töltötték kislányával, Hannarózával a húsvéti ünnepeket. Mint kiderült, az énekesnő meghitt családi körben ünnepelt a hétvégén, ahol a gyermeke nagyon jól érezte magát.

Mondta is többször, mennyire boldog, hogy ennyi húsvétja lehet, mindenkitől kapott szép ajándékokat és borzasztóan örült neki.

– mondta az édesanya, aki azt is elmesélte, hogy kislányával egy táncházba is ellátogattak, akinek ez volt az első ilyen élménye. Az interjúban arról is szó esett, hogy Hannaróza már mindent tud a családdal kapcsolatban, hiszen nyíltan és őszintén kezelik a helyzetet.

Máté nem apukaként szerepel az életében, hiszen van saját apukája. De Hannaróza pontosan tisztában van vele, hogy Anna is egy jó barát, és Máté is egy nagyon jó barát, aki szereti az anyukáját és mindig lehet rájuk számítani. Senki nem akar pótszülő lenni és mindenki nagyon szereti a kislányomat. Fontosnak tartom, hogy mindent megbeszéljünk vele, így nincs titok előtte

– fogalmazott az énekesnő.