A színésznő szerint megkezdődött nála a Jedi-korszak.

Már-már drámainak is beillő posztban búcsúzott el hétfőn pink frizurájától Megan Fox Instagram oldalán. A „rózsaszín hajú korszakom emlékére, 2024. február - 2024. április” című fotóválogatást látva egyértelművé vált, a színésznő fodrásznál járt, pár napot azonban várniuk kellett a követőinek, hogy a végeredménynek is szemtanúi lehessenek.

Szerencsére Fox nem hagyta cserben rajongóit, és meg is érkezett a friss szelfi-dömpinggel: aki azt hitte, az előző év végén újított rikító vörös, vagy az előbb említett pink után a színésznő most valami természetesebb árnyalat mellett tette le a voksát, nagyot tévedett, babakék bob frizurával jelentkezett be milliós követőbázisához.

Belépek a Jedi-korszakomba

– írta posztjához Fox, a kommentelők pedig megjegyezték, ez a szín sokkal jobban ál neki, mint az előzőek.