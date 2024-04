Alig két hónapja jelentette be, hogy első gyerekével várandós.

Mint azt mi is megírtunk, február közepén a közösségi médiában jelentette be Iszak Eszter és Gyurta Dániel, hogy érkezik az első közös gyermekük. Az édesanya néhány hete azt is elárulta, hogy már tudja, milyen nevet válasszon a gyermekének, amennyiben az kislány lesz. Most a Miss Balaton sajtótájékoztatóján adott interjút a Blikknek, melyben szó esett a várandósságáról, a munkájáról, és terveiről. Mint mondta, hosszútávon rengeteg terve van, ami a karrierjét illeti, de a fókusz a műsorvezetésen van.

Sosem tudok megülni a fenekemen, és szerencsére mindenki nagyon sokat segít, alkalmazkodnak ahhoz, hogy kisbabát várok, nem hajtanak túl. Mindenki rugalmas és segítőkész, abszolút nem érzek nehézséget. Emlékszem arra, amikor először bementem a Miss Balaton irodájába. Álmomban nem gondoltam volna, hogy egy második családra találok a versenynek köszönhetően

– magyarázta Iszak, aki tíz évvel ezelőtt, a húszas évei közepén került be a hazai szépségverseny csapatába.

A Mokka műsorvezetőnője nemrég Párizsban is járt férjével, ahol először mutatott olyan fotókat magáról, amelyen jól látható egyre gömbölyödő terhespocakja.