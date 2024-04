A bokszoló gyereke rapperként debütált.

Ahogy arról mi is írtunk, Erdei Zsolt gyereke, Erdei Viktor rapperként bontogatja szárnyait, nemrég első számát is megjelentette Ebből elég címmel. A minap a korábbi ökölvívó és fia a Mokkában vendégeskedett, ahol kettejük kapcsolatáról és az ifjabb Erdei zenei karrierjéről is beszéltek.

Nyilván a beszédmód, illetve azok a vulgáris szavak, amik benne megjelennek, nem az én műfajom, meg én egy kicsit szerényebb is vagyok, azt hiszem. De értem, hogy neki ez a menő, meg a fiatalság ezt kedveli. Mindenben támogatom, ha ő ebben leli a boldogságát

– magyarázta az édesapa, akinek fia hobbiszinten bokszolt, de az nem ejtette rabul, inkább a ketrecharcot preferálta. A világbajnok bokszoló küzdelmeit annak idején az egész ország követte, fia – akire ez nagy teherként nehezedett – bevallotta, mindig is megfelelési kényszere volt.

Ez a mai napig is így van, szerintem nem fog elmúlni soha. Mikor már beteljesültek azok az álmok, amik itt vannak előttem, utána már nem lesz ez. De nálam ez egy nagyon erős érzés.

– tette hozzá a fiatalabb Erdei.