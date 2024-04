Fotó: Kaszás Tamás / Index

Tóth Dávid néhány hete közösségi oldalán fedte fel az új szerelme kilétét, akiről az egyiptomi nyaralásuk során több fotó is készült. Az egykori Nagy Ő és világbajnok kajakozó mostani kedvese előtt évekig volt szingli, de amióta visszavonult az élsporttól, készen áll megállapodni. Korábbi nyilatkozatából kiderült, hogy mindketten komoly kapcsolatban gondolkoznak, olyannyira, hogy már be is mutatta szüleinek kiszemeltjét.

Az olimpikon ezúttal a Story-nak árult el több részletet a csinos, barna hajú hölgyről. Mint kiderült, egy edzőteremben ismerkedett meg szerelmével, és már több mint három hónapja vannak együtt.

Nem nagy idő, de én mégis nagyon bizakodó vagyok. Azt a pici pluszt, amit rég nem éreztem egy lánynál, azt nála újra érzem. Igazából mindennap együtt vagyunk Timivel, úgyhogy küszöbön áll az összeköltözés. Mire is várjunk? Nagyon egy hullámhosszon vagyunk, hasonló a gondolkodásunk, az értékrendünk. Mindketten úgy érezzük, hogy nagyon összeillünk.

– mesélte a lapnak Tóth, aki bár óvakodik a nagy szavaktól, de a lap kérdésére bevallotta: könnyen lehet, hogy ezúttal megtalálta élete szerelmét.

„Semmit sem akarok elkiabálni, de igen, lehet, hogy Timi a nagy Ő az életemben. Intelligens, humoros, sportos életet él, mint én, és nagyon szép is. Nagyon pozitív számomra, hogy a munkája miatt is fel tudok rá nézni, hiszen gyönyörű szakmája van, fogorvos” – áradozott párjáról a volt kajakos.