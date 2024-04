Néhány rosszindulatú komment szerint rejtegeti gyermekét.

Többször érte már támadás Paris Hilton a közelmúltban amiatt, hogy egyetlen képén vagy videóján sem mutatta még meg kisebbik gyermekét, Londont. A milliárdos rendre oszt meg közösségi oldalain családi képeket férjével, kisfiával és közös kutyájukkal, ősszel született lánya azonban egyiken sem szerepel.

„Nem két gyereked van?” – fogalmazott vádaskodóan nemrég egy követője Hilton posztja alatt, aki most megtörte a csendet, és elárulta, miért "rejtegeti" kisebbik gyermekét.

„Úgy érzem az egész életem olyan nyilvános volt, minden értelemben. Szóval csak szerettem volna a kicsi lányomat megtartani magamnak” – mesélte azE! Newsnak a DJ, hozzátéve:

„De nemsokára meg fogom őt mutatni a világnak, mert mindenki kérdezősködik.”

És hogy pontosan mikor? A sztáranyuka rejtélyesen csak annyit árult el, majd amikor eljön a megfelelő idő, mindenesetre érthető, ha nem kapkodja el a dolgot Hilton, hiszen anno kisfiával kapcsolatban is rengeteg online bántással kellett szembenéznie. A jelek szerint azonban most végre boldogabb, mint valaha, sőt, férjével, Reum Carterrel már a harmadik baba is szóba került közöttük, szeretnének ugyanis még egy kislányt a családjukba,