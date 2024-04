El is gondolkozott azon, hogy pályát tévesztett.

Pénteken újabb adással jelentkezik a Frizbi TV YouTube-csatornáján a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor, amelyben ezúttal Varga Márk, azaz G.w.M lesz a vendég. A rapper többek között beszél majd a magánéletéről, a karrierjéről, a betegségéről, illetve Kulcsár Edinával való kapcsolatáról is. A teljes beszélgetés előzetesében az is elhangzik G.w.M-től, hogy mennyi pénz üti a markát a fellépéseiért.

– Számolj csak havonta 20 millió forintot, amit keresel hakniból. Tegyük fel, egymillió a gázsi, mész húszat… – 20 milliót tudsz keresni? – Most picit mondtam.

A Bors megkereste Hajdú Pétert, mivel arra voltak kíváncsiak, hogy G.w.M-nek sikerült -e valamilyen kijelentésével igazán meglepnie a tévést.

„Őszintén elcsodálkoztam, amikor Márk arról beszélt, hogy falunapos haknikból össze lehet kaparni havi 20 millió forintot. Bevallom, ettől leesett az állam. El is gondolkodtam… G.w.M ráébresztett, hogy pályát tévesztettem. Azt nem állítom, hogy az énekhangom alkalmassá tesz a sikerre, de végül is a felével is beérném. Talán A nagy duett után együtt kellett volna maradnunk Zoltán Erikával, és ma már nekem is fényes zenei karrierem, de legalábbis teli hakninaptáram lehetne.” – mondta a lapnak Hajdú.