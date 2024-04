Angelina Jolie és Brad Pitt-tel közös 15 éves lánya, Vivienne asszisztensként segítette édesanyja és a zeneszerző Justin Levine munkáját egy színdarabban. A The Outsiders című musicalt csütörtökön mutatták be a New York-i Broadwayen. Az Oscar- és háromszoros Golden Globe-díjas színésznő lánya tehetségét méltatta, akit elmondása szerint a zene és az írás érdekel legjobban. Jolie arra a kérdésre, hogy ki a legnagyobb színházrajongó a családban, így felelt:

Határozottan Viv az. Minden kétséget kizáróan. Simán helyreigazít. Rám szól, hogy »Nem olvastad a memót? Ezt és ezt kell megcsinálnunk, ezeken a pontokon kell végig mennünk«. Nagyon kemény asszisztens, aki nagyon komolyan veszi a dolgát

– nyilatkozta a színésznő a People-nek.

A napokban az egykori sztárpár másik lánya, a 17 éves Shiloh Jolie-Pitt került a figyelem középpontjába, aki megelégelte szülei állandó marakodását. Mint ismertes, Angelina Jolie és Brad Pitt nyolc éve váltak el, miután a népszerű amerikai színésznő és filmrendező családi abúzusról számolt be a médiának. Eddig azt lehetett olvasni, hogy a gyerekek nem akarnak az apjukkal találkozni, de egy bennfentes állítása szerint Shiloh most mégis el akar költözni Angelinától, hogy beköltözhessen apja villájába.

(via nlc)