Végre megnyugodhatnak Paris Hilton rajongói, megérkezett az örökösnő első hivatalos, négyfős családi fotója!

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az édesanyát rengeteg támadás érte az elmúlt hónapokban, miután novemberben egy rugdalózót ábrázoló Instagram-bejegyzésben bejelentette, megszületett második babája, azonban kislányáról utána nem osztott meg egyetlen tartalmat sem. Követői rendre szóvá is tették, ha fiát megmutatja a nagyvilágnak, miért rejtegeti lányát, ezeket a támadásokat nemrég úgy hárította a DJ, hogy egy kicsit szerette volna "csak magának" megtartani a London névre keresztelt kisebbik gyermekét.

A jelek szerint ez az időszak véget ért, hiszen most befutott Hilton Instagramjára az első képsorozat, amelyen már mindannyian együtt szerepelnek – ő, férje, Reum Carter, fiuk, Phoenix, és persze a hatalmas masnit viselő London is.

Bemutatom London Marilyn Hilton-Reumot! Amióta csak az eszemet tudom arról álmodtam, hogy lesz egy London nevű kislányom. Olyan hálás vagyok, hogy itt van! Őszintén értékelek minden pillanatot, amit vele tölthetek. Phoenix-szel együtt az én angyal gyermekeim megmutatták nekem azt a mély szeretetet, amit nem ismertem addig, amíg nem lettem az édesanyjuk

– kezdte bejegyzését Hilton, majd elárulta, az anyasággal kapcsolatos új érzelmek egy dalt is inspiráltak, amelyet Siával közösen készítettek most el Fame Won't Love You címmel.