Szeretne morális értékeket is közvetíteni versenyzőinek.

Már három fő lelepleződött az X-Faktor új évadának mentorgárdájából: az előző szériákban is zsűriző Gáspár Laci mellé idén Majoros Péter, azaz Majka, valamint Valkusz Milán csatlakozik, aki most az RTL kérdésére felidézte, nem sokon múlott, hogy anno nem a műsor egyik szereplőjeként ismerhettük meg őt.

Majdnem jöttem ide versenyezni, 4-5 éve... Semmi sem véletlen, most itt vagyok

– kezdte a Valmar duó tagja, majd arról mesélt, mi volt az első gondolata, amikor felkérték mentornak:

„Jobbá szeretném tenni a zeneipart, a műsort, az embereket, magamat. Valahogy alkotni közösen, valami érdemit a műsor segítségével. Az, hogy felelek a mentoráltjaimért, ez nekem még elképzelve is egy új fogalom.

Én szeretek másokon alapvetően segíteni, egyengettem már másoknak a karrierjét.

Csodálatos dolog, hogyha még jó is a zene, amit kreáltok együtt, ez egy felemelő érzés, ettől jobban alszik az ember, úgy érzi, tett valami érdemit. Nagyon várom, nagyon kíváncsi vagyok a tehetségek, hogy ők mit tudnak belőlem kihozni.”

Az énekes kommenteket nem szokott olvasgatni, mert szerinte több az utálat az interneten, mint a szeretet, de nem is akar senkinek megfelelni. A legtöbb vele kapcsolatos keresési előzményre viszont most a kamerák kereszttüzében válaszolt, sőt azt is elárulta, koncertfelvételeket szokott magukról keresni a TikTokon és más platformokon is.

„Ha egyszer azt mondja rólam valaki, hogy velem rossz együtt dolgozni, akkor nagyon rosszul fogom magam érezni. Szerintem ilyen még nem is történt a karrierem során, hogy akivel együtt dolgoztam, ilyet mondott volna rólam. Akkor nagyon csalódnék önmagamban, és valamit nagyon rosszul csinálnék. Emberileg is, én morális értékeket nagyon szeretnék átadni a versenyzőknek, mert ez fejben egy harc, ez a zeneipar. Itt nagyon durva lelki parák lesznek az X-Faktorban.”