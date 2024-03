Borbély Alexandra és Nagy Ervin vendégeskednek D. Tóth Kriszta Elviszlek magammal című műsorának vasárnap érkező epizódjában, amelynek előzeteséből kiderül, a sztárpár igyekszik megosztani egymás között másfél éves ikerlányaik körüli a teendőket.

„Mostanában külön alszunk. Egyik szobában az Ervin az egyik gyerekkel, én pedig a másik szobában a másikkal. És akkor kinek mikor van szerencséje, hogy pont nála volt a jobb alvó gyerek” – mesélte a színésznő, aki szerint annyira nem bonyolult két kicsiről gondoskodni egyszerre, hiszen van dadusuk, de családjuk segítségére is nagyon sokszor számíthatnak – legutóbb például Olaszországba is velük tartott anyósa, hogy vigyázzon a lányokra, míg Borbély az Othello című előadásban játszott. Ennek ellenére persze most mind a ketten kevesebbet dolgoznak, inkább együtt töltik idejüket.

„Vannak olyan időszakok az ember életében, amikor első helyen a család áll, és mi most, ha ezt meg tudjuk engedni magunknak, akkor ez így van jól” – idézte a 24.hu Nagy Ervin szavait.