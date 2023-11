A napokban került fel ingatlan.com oldalára Zámbó Jimmy csepeli otthona, amit közel 130 millióért hirdetnek. Ugyanakkor nem feltétlen ért a hír bárkit is váratlanul, mivel alig néhány hete az egykori énekes Ráckevén, pontosabban az Angyali-szigeten található nyaralóját is eladásra kínáltak 49, 9 millió forintért. Külön érdekesség, hogy a Csepelen található ingatlanban forgatták A Király című sorozatot, amely a legendás zenész életét dolgozza fel, és rövidesen az RTL-en is látható lesz.

A Blikk birtokába került tulajdoni lap tanúsága szerint a legendás énekes otthona már 23 éve a felesége és a fiaik, Adrián és Szebasztián tulajdonában van, de csak előbbi kettő él abban. Ahogy az kiderült, a család nem anyagi problémák miatt válna meg a háztól és a nyaralótól.

Hallottam én meg láttam már mindent: Nekünk ugrottak most megint, hogy minek adjuk el, miért nem tartjuk meg? Ahogy mindig, most is hozzánk vágták az összeesküvés-elméleteket, hogy elfogyott a pénzünk és hasonlók... Nincs ennek a dolognak semmilyen financiális oka, egyszerűen már nem praktikus, inkább egyfajta teher, mint áldás

– magyarázta a lapnak Zámbó Adrián, akinek érzelmileg is nehéz megválnia az otthontól, melyben gyerekkorát töltötte.

Mint mondta, a komolytalan érdeklődőket és nézelődni vágyókat nem tudják kiszűrni, jóhiszeműek. Előfordul, hogy csak a személyes találkozó során derül ki, komolyan érdeklődő-e a vevő. A házat azonban nem az ereklyékkel együtt árulják, azokat egyértelműen viszik magunkkal.

Zámbó Árpy, az egykori énekes testvére csak a hírekből tudta meg, hogy eladásra kínálják a házat:

Csak az interneten láttam, hogy eladó. 23 éve, mióta Jimmy meghalt, nem tettem be oda a lábam. De érthető, hogy két embernek ez túl nagy. Láttam a képeken, hogy megőrizték Jimmy relikviáit, ami örömmel tölt el

Zámbó Jimmy legidősebb fia, Krisztián bevallása szerint, már egy jó ideje nem járt a családi házban, amit főként a fájó emlékek miatt hagyott el:

Nyilván nem tudtam már úgy nézni erre a házra, mint korábban, ma már csak egy ház a szememben. A nyaralót sokkal inkább sajnálom, ha tehetném, meg is venném, de most a közös életünkre koncentrálok Zsuzsikával. De azért nem könnyű látni, hogy minden, amit édesapám felépített, szép lassan elveszik.

– fogalmazott az énekes.