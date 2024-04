Kislányát összekeverték egy másik csecsemővel.

Kissé hátborzongató történetről számolt be egy 22 éves édesanya a TikTokon a napokban, és sikerült is felbolygatnia vele a platform állóvizét. A Maisie Beth nevű nő a háromperces videóban arról mesél, hogy megtörtént vele minden szülő rémálma: mindössze néhány nappal azt követően ugyanis, hogy életet adott első gyermekének, akinek az Isabelle nevet választotta, a csecsemőt elcserélték a kórházban.

A fiatal brit nő tavaly szeptemberben hozta világra gyermekét az egyik dorseti kórházban, s tudta, hogy pár napot mindenképpen bent kell tölteniük, mivel a kicsi az állapota miatt fokozott figyelmet igényelt. Hamar kiderült az is, hogy az újszülöttnek fényterápiára van szüksége, ezért egy speciális inkubátorba fektették, ahol kék fénnyel világították meg. Részben emiatt történt, hogy az ápolónők a kórházban töltött második éjszakán másik kisbabát adtak oda Bethnek.

Maisie Beth úgy meséli, hogy hajnalban, amikor felkelt, hogy megnézze Isabelle-t a másik szobában, hogy minden rendben van-e vele, arra lett figyelmes, hogy az egyik ápolónő ringatja a kisbabát, mert az vigasztalhatatlanul sírt.

„Úgy voltam vele, hogy biztos kivették az inkubátorból, miközben én a mosdóban voltam. Az ápolónők azt mondták, hogy egy ideje már sírt a kicsi, ezért gondoskodtak róla. Azt is mondták, hogy pont úgy néz ki, mint én. Nem is kérdeztem semmit, csak visszavittem a babát a szobába” – mesélte Beth, aki furcsállta is, hogy csak úgy visszaviheti magával a kislányt, hiszen azt megelőzően azt mondták neki, hogy még az inkubátorban kell maradnia. Meg is kérdezte, mikor vigye vissza.

Csak akkor jött rá arra, hogy valaki más gyermekét babusgatja, amikor pár órával később elérkezett a pelenkacsere ideje. Ugyan nem a pelenka tartalma miatt, de teljes sokkot kapott, hiszen nem a kislányát, hanem egy kisfiút készült tisztába tenni.

Amikor az első sokk érte, egyből az ápolónőkhöz ment, akik elfehéredtek, amikor kiderült, hogy egy kisfiút adtak oda neki.

„Kis híján szívrohamot kaptam. Az első reakcióm az volt, hogy elrabolták a gyerekemet. Elfogott a rettegés! Négy évig küzdöttünk a párommal azért, hogy gyermekünk szülessen, azt hittem, máris véget ért minden. Isten tudja, mi történhetett volna. […] Mondjuk, arról nincs tudomásom, hogy a másik édesanyának feltűnt-e a dolog, mert ő egy másik kórteremben volt. Azt mondták nekem, hogy a lányom végig a fényterápiás inkubátorban feküdt, de igazából fogalmam sincs, mi történt Isabelle-lel, amíg én a kisfiút ölelgettem” – magyarázta Beth, aki álmában sem gondolta volna, hogy ilyesmi megtörténhet, de az ezt követő további öt napban, amit Beth és Isabelle még a kórházban töltött, nem esett több szó a történtekről. A nő úgy véli, azért történhetett ez, mert nagyon hasonlított a kisfiú anyjára, és egyszerűen csak összekeverték őket a folyosón.

