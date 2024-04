Erről maga az énekesnő számolt be.

Rúzsa Magdi a napokban egy videósorozat indított YouTube-csatornáján, melyben őszintén vall az anyaság minden aspektusáról. Az énekesnő annak érdekében beszéli át tapasztalatait dr. Sipos Lilla gyermeknevelési tanácsadóval, hogy hasznos tanácsokkal szolgálhasson más szülők számára. A harmadik részben a hármasikreket nevelő édesanya arról mesélt, hogy eleinte ő is beleesett abba a gyakori hibába, hogy csemetéit más gyerekekhez hasonlítgatta. Mint mondta, ha egy nap születne még egy gyereke, – bár nem készül rá –, nagyon másképp csinálna mindent.

Változtatnék azon, hogy figyelek másokat, mások gyerekeit. A sajátjaimon keresztül is látom, hogy három gyerek mennyire különböző. Régen sem hasonlítgatták ennyit őket egymáshoz, ez nem is baj. A mai világban annyira be tudunk stresszelni az internet és az Instagram miatt. Mindenki kiteszi a legszebb pillanatokat, de nem tesszük ki a hisztit, csomó mindent, ami éppen segíthetne: hogy lám, a másik gyerek is behisztizik, vannak alvásproblémák...