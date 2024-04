Mint fogalmaztak, álomszerűen alakul Polyák Lilláék kanadai élete. A sztárpár 8 hónapja költözött a tengerentúlra, most pedig a Meglepetés magazinnak meséltek arról, hogy telnek napjaik új otthonukban.

„Torontóban minden új nekem. Szeretek iskolába járni, emberekkel ismerkedni. Hétköznap szinte egész nap a suliban tanulok és edzésekre járok, de hétvégenként Lillával közösen fedezzük fel a várost. Kiállítás, múzeumok, színházi előadások, mozi, vagy csak lemegyünk az Ontario-tóhoz sétálni” – kezdte a színész, majd online énekoktatással foglalkozó felesége is felidézte egy átlagos napját, ami reggel hétkor, reggelikészítéssel indul, majd fia és férje távozása után általában bevásárlással, ügyintézéssel, vagy a lakás csinosítgatásával folytatódik.

A 25 éve tartó színészi pályám után jó volt egy kicsit hétköznapinak is lenni. Én egyébként sem vágyom feltűnésre, csak a színpadon szeretek szerepelni. Itt simán eltűnök a tömegben, nem ismernek fel, ezt élvezem. Otthon sokszor megszólítottak az utcán, ami persze jólesik, de néha terhes is tud lenni. Itt szabadidőruhában, smink nélkül is bemehetek a boltba, senki nem teszi szóvá, hogy „Művésznő, talán beteg, azért nincs kifestve?”