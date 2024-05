Gyerekkora óta az élete része, de most mégis kissé háttérbe szorult.

„A 2023-es év tele volt kihívásokkal – jegyzi meg Törőcsik Dani elöljáróban, aki kedvesével, Bíró Beával adott interjút a Storynak. Az Éjjel-Nappal Budapest egykori szereplője azt is tisztázta, hogy a megjelent hírekkel ellentétben nem él távkapcsolatban a párjával. Nagyjából egy hetet szokott Németországban tölteni, de a bázisa továbbra is Budapest, ahol közösen élnek.

Mint a beszélgetésből kiderült, Törőcsik két év után tetoválóművészként megkapta az amerikai munkavállalási engedélyt, amely nem mindennapi lehetőség átírhatja a jövőbeli közös terveiket is.

Ez egy megvalósult álom, hiszen az Egyesült Államok a tetoválás fellegvára, az ottani művészek a legjobbak. Hatalmas elismerést jelent, hogy ők szeretnének velem dolgozni. Be kell vallanom, Budapesten kívül sehol nem éreztem magam annyira otthon, mint New Yorkban. Ugyanakkor az igazsághoz tartozik, hogy ez most mégis inkább távlati cél

Bíró Bea ellenére sincs az amerikai álom hiszen már kétszer is jártak New Yorkban párjával, és bevallása szerint közel áll hozzá az amerikai mentalitás – sokkal közelebb is, mint a magyar.

Azt is mondhatjuk, én mindenhol a komfort­zónámon belül vagyok, kivéve Magyarországon. Ezt nem azért mondom, mert ez egy szörnyű hely lenne, hanem egészen egyszerűen nem tudok azonosulni az itthoni energiákkal. De ebben a pillanatban még valóban nem opció a költözés.

– magyarázta a modell, aki három éve jött haza Hongkongból, ahol tíz évig élt.

Mostanra barátkoztam meg a gondolattal, hogy itthon maradunk. Dani elképesztő dolgokat ért el a szakmajában, és most jutottunk el arra a pontra, hogy a kapcsolatunkra tudunk koncentrálni. Érdekes időszak ez az életemben, hiszen egyfelől imádom a munkám, egy amerikai cég budapesti irodavezetőjeként dolgozom. Másfelől pedig nagyon hiányzik a megszokott pörgés, a forgatás, a csillogás. Gyerekkorom óta az életem része a szereplés, én ezt szívesen csinálom

Bíró hozzátette, a jövőben feltűnik majd egy-egy tévés produkcióban, hiszen mindig vonzotta ez a világ. Járt műsorvezető-válogatásokon is, de eddig nem kapott olyan ajánlatot, ami miatt feladná a jelenlegi munkáját. De szívesen szerepelne például az Ázsia Expressz­ben vagy a Dancing with the Starsban.