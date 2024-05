Fotó: Németh Kata / Index

Ahogy arról az Indexen is írtunk, tavaly gyakorlatilag nem volt olyan RTL-es produkció, amiben ne vállalt volna szerepet Széki Attila Curtis, ellenben nemrég arról számolt be, hogy idén már nem számít rá a csatorna. Az újpesti rappert legutóbb zsűriszerepben láthattuk a The Voice-ban, amit rövidesen a visszatérő X-Faktor fog váltani.

„Korrektül elmondták, hogy amilyen műsorok lesznek idén, azokban nem számolnak velem, mint tavaly, de ez nem azt jelenti, hogy jövőre ne tárgyalnánk újra. Azzal is felhívtak, hogy ne az újságból tudjam meg, hogy két óra múlva bejelentik Majkát. Azért ez fura volt, főleg úgy, hogy abban az évben minden műsort én csináltam nekik. Tisztában voltam vele, hogy egy karakterek vagyunk, de nem tudtam erről, és tavaly még arról beszéltünk, mi minden lesz idén” – fogalmazott korábban Hajdú Péter műsorában Curtis.

A Blikk értesülései szerint a rapper neve újra felmerült a TV2 Sztárban sztár ősszel adásba kerülő All Stars-műsorában. Mint írják, ugyan szerződésről még nincs szó, de „komoly tárgyalások” zajlanak, a zenész pedig „csúcsgázsira” számíthat, amennyiben megegyeznek.

Időközben Curtis a közösségi oldalán reagált a témában, és cáfolja a lap állításait:

Tegyük tisztába MEGINT a dolgot… !!NEM TÁRGYALOK A TV2-VEL!!!

– olvasható az Instagram-posztjában.