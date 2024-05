Végre az összes karakter bemutatkozik.

Fotó: Nothfoto

Tim Burton 80-as évekbeli klasszikusa, a Beetlejuice – Kísértethistória harminchat évvel ezelőtt ment a mozikban, de a rendező ennyi évvel a premiert követően, úgy döntött, folytatással lepi meg rajongóit. A mozikban szeptember 5-től látható horror-vígjátéknak már az első előzetesét is megtekinthetjük, amiben sok párbeszéd ugyan még nem hangzik el, mégis remekül megidézi elődje jellegzetes atmoszféráját.

A Beetlejuice 2-ben visszatér Michael Keaton, Catherine O'Hara és Winona Ryder, de új nevekkel is bővül a stáblista, például Willem Dafoe, Justin Theroux, Monica Bellucci és Jenna Ortega személyében. Most pedig megkaphattuk a mozi hivatalos plakátjait is. Íme: