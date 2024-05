Fotó: Papajcsik Péter / Index

A tavalyi Dancing with the Stars-ban már sikerült bizonyítania Hunyadi Donatellának, de most egy újabb kihívásra vállalkozott, amikor elvállalta, hogy szerepeljen az RTL Fort Boyard – Az erőd című kalandjátékában. Ezúttal a Storynak mesélt döntése hátteréről a fiatal énekesnő.

Még mindig vannak félreértések velem kapcsolatban. Az emberek többsége azt hiszi rólam, én egy folyton cukiskodó úrilány vagyok. De ez nem így van. A hétköznapokban sokkal belevalóbb vagyok, mint hinnék. Olyan lány, aki sokkal szívesebben van szabadidő nadrágban, mint nagyestélyiben

A Franciaországban forgó műsorra gőzerővel készül Hunyadi fizikailag és mentálisan egyaránt. Heti négyszer edz, Kocsis Alexandrával, Kozma Dominikkal és Szalay Bencével lesz egy csapatban, ezért úgy véli, fel kell zárkózzon.

Édesanyját és barátait is sikerült meglepnie, amikor elmondta, hogy mire vállalkozik. Ugyanakkor semmit sem bíz a véletlenre, hiszen alaposan meggondolja, milyen tévéműsorokat vállal el.