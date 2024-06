Az énekes parodistának sem utolsó.

Király Viktor és felesége, Király-Virág Anita az utóbbi időben több vicces tartalmat is gyártottak a közösségi oldalaikra, melyek egytől egyig nagy sikert arattak a rajongóik körében. A Megasztár korábbi győztese és neje legutóbb a különböző akcentusok kapcsán készítettek humoros videót, pontosabban azok kifigurázásáról.

Az énekesnek nem volt nehéz dolga, hiszen New Yorkban született, s 16 éves koráig kint is élt az Egyesült Államokban, ezért pontosan be tudja mutatni a különböző akcentusokat, legyen az brit angol, az olaszok vagy franciák által beszélt angol, de több amerikai állam akcentusát is tudta hozni. A legtalálóbb egyértelműen a magyarok akcentusos angolja volt. Király Viktor a videóban pincérként parodizál.