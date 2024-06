Az évad harci oroszlánjai, VV Valen és VV Ádám csaptak össze, de nem éppen úgy, mint a párbajt megelőző szóbokszon, ahol úgy bántak egymással, mint a hímes tojással.

Vasárnap este került sor a ValóVilág tizenkettedik évadának harmadik párbajára, melynek keretein belül VV Ádám és VV Valen mérték össze népszerűségüket. A Puskás-Dallos Péter által vezetett adás rengeteg izgalmat tartogatott, főleg, hogy a legtöbben arra számítottak, hogy nagyon szoros lesz az állás, hiszen a villa két vezéregyénisége csapott össze, akik között bár nagy volt a tisztelet, mindketten hamar belátták, hogy nem férnek meg együtt tovább a valóságshow-ban.

Akkor azonban, amikor a fantomképeket bemutatva kiderült, hogy az állás 79,27:20,73 százalék, egy pillanatra mindkét játékos olyan fejet vágott, mintha legalábbis kaptak volna egy nagy pofont. Ádám arcára ezt követően kiült, hogy elengedte az egészet, míg Valen úgy festett, mint akit szétfeszít az önbizalom. A 21 éves, mélyen vallásos szentesi fiatalembert aztán valóságos arculcsapásul érhette, amikor Puskás-Dallos Peti végül nem őt, hanem Ádit kiáltotta ki a férfias párbaj győzteseként. Az erről szóló videó ide kattintva tekinthető meg, de ha a teljes párbajt nézné inkább meg, itt megteheti.

Azt követően, hogy Ádám visszatérhetett a villába, ahol a villalakók többsége kitörő örömmel fogadta őt, Valen a műsorvezető kérdésére elárulta: azzal a forgatókönyvvel is számolt, hogy számára ér véget itt a verseny, ezért annyira azért mégsem lepődött meg, de szorosabb eredményre számított. Mint mondta, nem is nagyon fog hiányozni neki semmi a villából, pedig a játék során egy tiszavirág-életű szerelmet is megélt. A szentesi fiatal legemlékezetesebb pillanatait alább láthatja.