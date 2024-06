Szerinte itt az ideje ledönteni a tabukat.

Tornóczky Anita egy héttel ezelőtt számolt be arról, hogy hamarosan anyai örömök elé néz. Az egykori műsorvezetőnő már nagyon vágyott arra, hogy gyermeke lehessen, s párjával, Miklóssal azt sem titkolják, hogy a gyermekáldás lombikprogram segítségével adatik meg számukra.

A 44 éves okleveles habilitációs kutyakiképző december elejére várja kisfiát. Kemény utat járt végig, mire áldott állapotba került: körülbelül 20-25 orvost keresett fel. Mivel a lombik sok nőtársát érinti, Tornóczky úgy döntött, hogy a közösségi oldalán több tartalmat is megoszt ezzel kapcsolatban. Mint mondja, az, hogy ő sikerrel járt, több nőt is reménnyel tölt el, valamint célul tűzte ki azt is, hogy ledöntse a lombik körüli társadalmi titkolózást.

Nagyon sokan írtak nekem! Van, aki a nyolcadik, de olyan is, aki a kilencedik beültetésnél tart, és sok erőt ad számukra, ha valaki sikerről számol be. Nem tudom, hogy más országokban ez miként van, de Magyarországon olyan, mintha ez egy borzasztóan ciki, szégyellni való dolog lenne. Arról nem is beszélve, a társadalom számára az teljesen természetes, hogy a nőket kitesszük mindenféle dolognak, és a férfiakat pedig ki sem vizsgáljuk

– fejtette ki véleményét a Borsnak Tornóczky, aki nem tagadja, a lombik lelkileg is megterhelő.

„Finoman fogalmazva is ez egy igencsak megterhelő, gyakran kellemetlen és fájdalmas procedúra. Van, aki szerencsésebb, és csak egyszer éli át, míg sokan még tízszer is alávetik magukat a vizsgálatoknak és a beavatkozásoknak. A kapcsolatot is nagyon próbára teszi, mert ez olyan, mintha egy hullámvasúton ülne az ember, és nemcsak testileg, hanem lelkileg is igen megterhelő folyamat. A hormonváltozások nyilván okoznak hangulatingadozást, az ember párjának is el kell ezt viselni. Együtt kell végigcsinálni, csak ahol azért vállalnak egy gyereket, mert abban reménykednek, hogy attól jobb lesz a kapcsolatuk, ott simán a kapcsolat végét is jelentheti egy ilyen folyamat.”