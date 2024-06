Az utóbbi években elsősorban családjára koncentrál az énekesnő.

Fotó: youtube

Bayer Friderika nevét 1994-ben egy csapásra ismerte meg nem csak Magyarország-, de egész Európa is, hiszen ő képviselte (máig a legnagyobb sikerrel) országunkat a dublini Eurovíziós Dalfesztiválon. A Kinek mondjam el vétkeimet? című szám előadója azonban egy ideje eltűnt a nyilvánosság fürkésző szeme elől – mint most a Palikék Világa by Manna műsorban elárulta, elég lett számára a hirtelen jött hírnévből. Utolsó nagykkoncertjét 18 évvel ezelőtt, 2007-ben adta:

„Akkor éreztem úgy, hogy valahogy minden ismétlődik, nem tudtam, hogy mi inspirálna. Akkor jött a 18 hónapos kicsi fiam, akire nagyon vártunk, akit örökbe fogadtunk. Innentől kezdve kész, nálam minden elszakadt, én csak anyuka akartam lenni, és ezeket az éveket erre használtam, hogy ezt az ösztönös dolgot kiéljem” – mesélte az énekesnő, hozzátéve: nem volt bennük félelem férjével az örökbefogadással kapcsolatban.

„Mire eljutottam 10 év után oda, hogy végre van egy 18 hónapos gyermek a kezemben, úgy voltam már, hogy nem. 10 év volt a várakozásunk, mert azt gondoltuk, hogy nekem is lesz spontán kisbabám, de ez nem történt meg. Amikor elindítottuk a procedúrát, fél évre rá lett Krisztofer.”

Bayer aztán Palik László kérdésére elárulta, Kikót másik két gyermek követte, akiket szintén örökbefogadtak. Fiai most 18 és 12-, lánya 7 éves, azt pedig kifejezetten utálja, hogy még ha túlságosan elismerően is, de megkülönböztetik őket, amiért így váltak szülővé.

„Nekünk így van gyerekünk. Semmi extra nincs benne, nem a pocakomban volt, de így van gyerekem és ugyanazokon a folyamatokon megyünk át, mint azok a gyerekek, akik a vér szerinti szüleikkel vannak.”