Sokszor érzik azt, hogy állóvíz van.

Megyeri Csilla volt legutóbb a Levente Klubja című műsor vendége, melyben többek között gyermekkoráról, párkapcsolatáról és a hírnévhez vezető útjáról is beszélt a házigazdával, Lakatos Leventével. Mint ismert, a műsorvezetőnő a karrierjét annak idején egy vidéki televízióban indította, ahol egy meglehetősen polgárpukkasztó mondat hagyta el a száját: az Alföld Televíziónál az egyik konferálásakor bazári majmoknak és rusnyának nevezte nőtársait – emiatt kapta fel, majd hanyagolta jó ideig a média. Pár hónapja a ValóVilág műsorvezetőjeként bizonyít, de eléggé megosztó személyiség.

Megyeri a szerelmi életéről is nyilatkozott. Bár párjával, Molnár Zsolttal megnyerték a 2022-es Nyerő Párost, kapcsolatuk rengeteg hullámvölgyet megélt. Több mint tíz éve vannak együtt, gyermekáldásnak és esküvőnek azonban eddig nem örülhettek, amiért gyakran kérdésekkel bombázzák őket.

Talán a megszokás is közrejátszik... Sokszor érezzük azt, hogy állóvíz van, nagyon sokan kérdezik, hogy miért nincs már baba. Ez folyamatos kérdés felém is, de ne is kérdezd! Felmerül bennünk is, hogy hogyan kellene javítani. Nem azt mondom, hogy húzni kellene a rétestésztát és maradjunk együtt