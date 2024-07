A Pixarnál mindenesetre már ünnepelhetnek.

Ugyan még csak most lesz egy hónapja, hogy megérkezett a mozikba az Agymanók folytatása, így is bátran kijelenthető, a film az elmúlt évekhez képest példátlan kasszasikernek bizonyul.

Olyannyira, hogy sorra dönti a nézettségi-, és bevételi rekordokat, a Pixarnál például már nincs vetélytársa, hivatalosan is beelőzte a korábbi csúcstartó Hihetetlen család 2.-t, amely eddig 1,242 milliárd dollárral volt a stúdió legtöbbet hozó produkciója.

Riley agymanói erre vertek most rá, a kedd estét globálisan 1,251 millió dollárral zárta film, ami hamarosan a Jégvarázs bevételeit is megdöntheti (ha eddig nem tette meg), ezzel pedig már biztos dobogós lesz az összesített animációfilmes sikerlistán. Mutatjuk, ez hogy néz ki jelenleg:

Jégvarázs 2. (1,451 milliárd dollár) Super Mario Bros: A film (1,361 milliárd dollár) Jégvarázs (1,274 milliárd dollár)

Mivel az Agymanók 2. még mindig jó számot produkál, sőt, van, ahol továbbra is premierre vár (például Japánban), ha be nem is éri, minden bizonnyal alaposan megszorongathatja majd a közeljövőben a többi versenyzőt. Az elvitathatatlan kasszasiker mellett pedig a kritikusoktól is kedvező fogadtatást kapott, az Index cikkét példáulitt olvashatják a díjesőre esélyes filmről.

(IGN)