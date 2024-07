Kevesen tartják be a vízparti etikettet a stylist szerint.

Fotó: Szabó Réka / Index Holdampf Linda

Holdampf Linda és Papp Gergő az RTL Reggeli műsorában Balatonfüredről jelentkeztek be élőben. A divatszakemberrel történő beszélgetésben a kikötői és strandolási öltözködési etikettről is szó esett. Mint fogalmazott, mostanság észrevette, hogy az emberek szeretnek finomabb, könnyebb anyagokat hordai magunkon, ami ebben a hőségben előnyős és divatos is.

A lángososhoz, a hekkezőbe nem ülünk be egy szál rövidnadrágban. És amikor ott sorban állunk, nem nézzük az előttünk 10 centire álló embernek a csorgó izzadtságát a hátán. Szóval ezekre azért érdemes odafigyelni, hogy megadjuk ennek is a módját, és megtiszteljük egymást is azzal, hogy normálisan fel vagyunk öltözve

– fogalmazott stylist.