Ezzel új szintre emelték három éve bimbózó kapcsolatukat.

Noha Zoe Kravitz és Channing Tatum kapcsolata már három éve tart, és az eljegyzésen is túl vannak, a vörös szőnyegen való közös fotózkodást eddig hanyagolták. Kivételt a minap a Blink Twice (Vészjelzés) című film Los Angeles-i premierje miatt tettek, mégpedig azért, mert ez a mozi hozta őket össze. Meg is adták a módját a dolognak: azon kívül, hogy összeöltöztek, szerelmesen cirógatták egymást a kamerák előtt, de epekedő pillantásokból és nevetésből sem volt hiány.

Lenny Kravitz 35 éves lánya és a 44 éves színész korábban ugyan gálázott már együtt – a 2021-es Met-gálán sikerült lencsevégre is kapni őket –, a vörös szőnyegre azonban nemet mondtak. A Blink Twice bemutatója azért is volt olyan fontos számukra, mert végtére is ennek köszönhetik románcukat. A rendezőként debütáló Kravitz ugyanis már a kezdetektől fogva tudta, hogy a Magic Mike sztárjának szeretné adni a főszerepet.

6 Galéria: Channing Tatum és Zoe Kravitz először mutatkozott együtt vörös szőnyegen (Fotó: Rodin Eckenroth / Getty Images Hungary)

(via E! News)