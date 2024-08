Fotó: youtube

Gombos Edina és férje 2015-ben, azaz lassan tíz éve, hogy az Egyesült Államokba költöztek. Floridai hétköznapjaikról az egykori tévés rendszeresen beszámol videóiban, most azonban a Story magazinnak is mesélt életükről, arról, miért döntöttek úgy, kint próbálnak szerencsét.

„Vannak, akik tévesen azt gondolják, azért mentünk el, mert anyagilag akartunk gyarapodni. Családi házat, biztos munkahelyet adtunk fel azért, hogy egy idegen országban, nulláról újrakezdve mindent új kihívásokat keressünk. El akartunk menni, mert langyos vízben ültünk, és nem éreztük, hogy itt olyan lehetőségek lennének, amikre igazán vágyunk. Tanulni, fejlődni akartunk egy idegen kultúrában. Szabadabb, nyugodtabb életre vágytunk” – kezdte a kétgyermekes édesanya, aki a kezdeti nehézségek ellenére nagyon elégedett a kinti körülményekkel.

„Nagyon nem volt könnyű, már nem is vállalnám újra, akkor viszont valami hajtott bennünket, és mostanra sikerült elérni sok álmunkat. Lett kint is saját otthonunk, amit még jobban is szeretünk, mint a korábbit, mert jobb az elrendezése. Örülök a nagy mosókonyhának, a sok tárolónak és annak is, hogy mindenkinek saját fürdője van. A hátsó kertünkben pedig egy gyönyörű tó van, amiben lehet horgászni. Miranda és Matteo délutánonként együtt medencézik a szomszéd gyerekekkel. Biztonságos, zárt lakóparkban van az otthonunk, ahol alig negyven család él. Multikulturális a környezet, többféle náció él itt barátságban.”

Mivel a házaspár egyik tagja sincs helyhez kötve munkaügyileg, akár hosszabb időt is tudnak külföldön, vagy akár más államban tölteni.

„Jóval többet lehet keresni, de ezzel arányosan több a költés is. Sokan abba a hibába esnek, hogy csak a bevételi oldalt nézik, hasra esnek a nagy amerikai fizetésektől, de azt elfelejtik, hogy abból kint kell boldogulni, ahol jóval drágább az élet. Aki viszont elég talpraesett és kitartó, jó szakmája van, jól beszél angolul, fel tud zárkózni a kinti munkatempóhoz – magunkat ide sorolnám –, kényelmes életet tud teremteni magának” – mesélte Alberto.