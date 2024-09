A járókelők döbbenten figyelték őket, tőlük zengett a Fülöp-szigetek.

A kókuszos feladat közben és után nem csupán Krausz Gábornál szakadt el a cérna az Ázsia Expresszben, hanem Tarcsi Zoltánnál, azaz Jollynál és fiatalabb párjánál, Szuperák Barbaránál is. Mint az a szerda esti adásban látható volt, a mulatós zenész és kedvese a stressz és a kapkodás miatt kaptak hajba, hiszen nem csupán a csütörtöki Joker-játékban való részvétel volt a tét, hanem az esti szálláskeresést is megúszhatták volna, ha időben teljesítik a feladatot. A mulatós álompár a felfokozott hangulat miatt csúnya vitába keveredett egymással: nem győzték túlkiabálni a másikat, nem tudták türtőztetni magukat.

Ilyen kapkodásban nehéz válogatni, miközben a párod üvöltözik veled. Igazából nem vagyok ehhez hozzászokva, sőt, nem is tudom mindig kezelni

– vallotta be az énekes, aki már a kókuszcipelés közben összekapott párjával, Barbie-nak ugyanis nehezére esett otthagyni azokat a megpakolt szatyrokat, amiket már nem bírt el, hiszen fontos volt, hogy 35 darab kókuszt vigyenek el.

Stoppolás közben Barbie azt mondta: az ájulás kerülgeti, mire Jolly hozzátette: reméli, tényleg elájul. A lány szinte könyörgött a fuvarért, kétségbeesetten kiáltozott a sofőröknek, miközben Jolly azért lett ideges, mert párja messzire elsétált tőle.

Vitájuk csak ezt követően csúcsosodott ki igazán. Az énekes stoppolás közben megszerette volna nézni a pontos úti célt, párja azonban ezt nem hagyta neki, mondván, hogy nem válhatnak szét. Kiabálással sem tudtak megegyezni arról, hogy Jolly csak ki szerette volna venni a részét a fuvarszerzésből, ezzel megkettőzve az esélyeiket. Barbie a játékszabályra hivatkozva kiabált vele.

Hát, hülyeséget mondasz! Egy hatalmas hülyeséget mondasz! Meg vagy őrülve! Te hogy beszélsz velem?! Mit csinálsz!? Teljesen kifordulsz magadból! Ki akar szétválni? Felfogod? Nem nekem kell magamat szégyellni. Én is el tudom mondani egy autósnak, hova kell vigyen. Te szólóban játszol? Hát mit csinálsz?!

– őrjöngött Jolly, akinek szavait a Bors idézte.

Jollyék aztán az autóban ülve is folytatták a veszekedést, a sofőr elkerekedett szemekkel pillantgatott hátra rájuk. Nem kellett sok, hogy Barbie könnyei eleredjenek, Jolly el is mondta neki, hogy nem ismer rá, ez a viselkedés nem rá vall. A mulatós álompár azon is összekapott, ki mennyire támogatja a másikat, többek között a stoppolás, mint feladat tette fel az i-re a pontot.

Nem férfi vagy, én vagyok a férfi. Ne játszd már a férfiszerepet, te nő vagy!

– rivallt párjára Jolly.

„Igazából a nap végére agyilag elmentem. Szóval próbáltam vele kommunikálni, de nem tudok. Vegyük már észre a másikat is. Ez egy közös játék, amit szerintem együtt kell csinálni. Akármi baj lehet. Rohangál, majdnem ráugrik az autóra. Ez szerintem az én dolgom lenne...” – foglalta össze Jolly.

Végül szent lett a béke, Jolly bocsánatot kért Barbie-tól a viselkedése miatt.