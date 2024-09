Ne lepődjön meg senki, ha legközelebb már így látja.

Ki hitte volna, hogy a Golden Globe és Emmy-díjas Michael Keaton eredetileg Michael John Douglas néven látta meg a napvilágot az Egyesült Államok-beli Pennsylvaniában. A 73 éves színészlegenda nemrég a People magazinnak adott interjút, melyben elmondta, hogy annak idején

hasraütésszerűen választotta ki magának a művésznevet, mert Hollywoodnak Michael Douglas néven már volt egy világsztárja.

Valójában más nem is tehetett volna, hiszen a Screen Actors Guild szabályai miatt amúgy sem használhatta volna az akkor már egy évtizede a képernyőn szereplő színésztársa nevét. Így az is megfordult a fejében, hogy egyszerűen Mike-ra változtatja a keresztnevét, de mint kiderült, azt a nevet pedig egy tévés műsorvezető használta már.

Keaton a lapnak elmondta, hogy szándékában áll megváltoztatni a nevét, így a jövőben a két vezetéknevet együtt használná, azaz Michael Keaton Douglas. Mint kiderült, a színész egyébként már 2023-as a Knox Goes Away című filmjénél is így akart szerepelni a stáblistán, de akkor lecsúszott róla.