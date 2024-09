A szerelmesek lassan egy éve alkotnak egy párt.

Fotó: Index

Hamarosan egy éve lesz, hogy párként éli az életét Balogh Edina és Szabó Simon, akik a Farm VIP legutóbbi évadában ismerkedtek meg. A szerelmesek nemrég össze is költöztek, de nem túl szokványos módon: egyszerre két otthonuk van, egy a belvárosban, egy pedig egy Budapesthez közeli kertvárosban. Balogh most a Borsnak adott interjút, melyben a kapcsolatukról is mesélt.

Nagyon kemény történeten vagyunk túl. A mi kapcsolatunk nem annyira hétköznapi, nem egy randevúval kezdődött. Nem egy gyönyörű mozifilm és utána egy vacsora, hanem mi azért edzetten jöttünk ebbe a kapcsolatba, mind a ketten. Egy edzőtáborból jöttünk, a mi kapcsolatunkat nem tudja semmi megrázni, úgyhogy bennünk teljes nyugalom van

– nyilatkozta a lapnak a színésznő.