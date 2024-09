Ön szerint van hasonlóság az énekes és az amerikai színész között?

Mint ahogy azt a tévénézők már megszokhatták, az idei X-Faktorból cseppet sem hiányzik a humor, ott volt például a Dörgicsén élő Ferenc nevű jelentkező dala, az Adjál kölcsön generátort, amelyakkorát szólt, hogy Majka a mentorpulton táncolt. Poénok is elhangzanak bőven két versenyzőjelölt produkciója között; így történt, hogy Majka a szombat esti adásban megjegyezte: mentortársa, Gáspár Laci eléggé hasonlít a Men in Black sztárjára, Will Smithre.

Ez már a rajongóknak is szemet szúrt: volt idő, amikor elárasztották az internetet a hasonlósággal kapcsolatos mémek, sőt, Gáspár a Sztárban sztár című műsorban 2015-ben az amerikai színész bőrébe bújt, amihez nagyon átalakulnia sem kellett.

Majka egy kis gondolkodás után úgy fogalmazott:

Laci, nagyon hasonlítasz Will Smith-re, most ahogy nézlek. Itt, ahogy itt ülsz.

Az énekes azonban visszaszólt:

Már nem! Már öreg csóró!

Majd a színész korát vitatták meg, aki egyébként 56 éves. Gáspár aztán megjegyezte: Smith „még most is dzsukel.”